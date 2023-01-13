بولا يعقوبيان من أمام مركز أمن الدولة - الرملة البيضاء: طريقة التصرف والخبث لا تليق بالقضاء ولا بالدولة ولا بالأجهزة الأمنية وأدعو المواطنين للنزول الى الشارع

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