معلومات للـLBCI: محامي ويليام نون شكري حداد تلقى إتصالاً من مفرزة بيروت في الشرطة القضائية منذ بعض الوقت أعلم في خلاله وصول بعض قليل دورية من هذه المفرزة الى مديرية امن الدولة في الرملة البيضاء لتنفيذ بلاغ البحث والتحري المسطر بحق نون

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