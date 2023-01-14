وصول دورية من مفرزة بيروت في الشرطة القضائية الى مديرية امن الدولة في الرملة البيضاء لتنفيذ بلاغ البحث والتحري المسطر بحق وليام نون بعدما اخذت اشارة من المدعي العام في بيروت القاضي زاهر حمادة

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