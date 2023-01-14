معلومات للـLBCI: توجه لدى اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وبعض المحتجين للتحرك في عدد من المناطق وقطع الطرقات اذا لم يتم الإفراج عن ويليام نون مع إعطاء مهلة الساعة الثالثة من بعد الظهر

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