معلومات للـLBCI: رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود غير موافق على بيان المجلس لانه لم يصدر وفقا للاصول وغير كافٍ في مضمونه اذ كان يجب ان يلحظ موضوع المرفأ بشموليته بما فيه وقف التدخلات في تحقيقات المرفأ من اي جهة اتت

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