وليم نون للـLBCI: التوقيف كان بإشارة من القضاء والتعامل معي كان محترماً وانا لا أتهرّب من القانون والقضيّة ليست قضيّتي بل قضيّة انفجار 4 آب

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