وزير العمل مصطفى بيرم لـ"الأحد مع ماريو": المرحلة صعبة ولكننا بحاجة الى تدوير الزوايا ولقد قمنا بزيادة 1900000 حتى بات الراتب 4500000 وإن نزل العامل الى عمله 20 يوما مع بدل النقل الجديد يصبح راتب العامل 7 مليون ليرة

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