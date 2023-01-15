بيرم لـ"الأحد مع ماريو": تحديد الحدّ الادنى للاجور له معاييره ونحن امام مأزق اذ ان عدم ثبات سعر الصرف يخلق ازمة مستمرة وفي ظل ذلك لا نستطيع ان نحدد حدًا ادنى رسميا

آخر الأخبار 154 مشاهدة شارك