محمد شقير لـ"الأحد مع ماريو": الحد الادنى للاجور يحتاج الى قانون اي مجلس وزراء ومجلس نواب ولا يمكن تحديد حدّ ادنى للاجور بالدولار الاميركي

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