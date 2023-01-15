بيرم لـ"الأحد مع ماريو": لم نتبلغ بعد الدعوة الى جلسة مجلس الوزراء ونحن نحترم الدستور ومقام رئاسة الجمهورية ومقام رئاسة الحكومة ولكن حين تصل الامور الى مصلحة الناس نضعها فوق كل اعتبار

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