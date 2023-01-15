سعيد مالك لـ"الأحد مع ماريو": في حال كان البيان الذي صدر بالامس عن مجلس القضاء الاعلى غير موقّع من 6 اعضاء يعتبر غير قانوني

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