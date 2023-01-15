توقيف شخصَين ينشطان بتخزين وترويج المخدّرات في برج حمّود (صورة)

توقيف شخصَين ينشطان بتخزين وترويج المخدّرات في برج حمّود (صورة)

الراعي: ألا يخجلوا من أنفسهم بتوقيف وليام نون؟.. ونلاحظ تصويباً على عدد من المناصب المارونية الرئيسية