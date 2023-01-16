التحكم المروري: طريقا ترشيش زحلة وضهر البيدر سالكتان أمام كل المركبات

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مستشار المدير العام لأمن الدولة جورج حرب للـLBCI: جهاز أمن الدولة وصلت له مذكرة من القضاء لطرح بعض الأسئلة على ويليام نون وبالتالي نفذها بكل مناقبية والقضاء لديه حرية الخيار بين الأجهزة