مستشار المدير العام لأمن الدولة للـLBCI: من دون قضاء لا يوجد بلد وكانت قناعتنا قبل حضور ويليام نون انه لا يوجد سلاح في منزله ولكن هذا لا يعني أنه لديه الحق بالتطاول على القضاء

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