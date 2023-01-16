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معلومات للـLBCI: المدعي العام البيئي في جبل لبنان القاضي فادي ملكون ادعى على مجلس الإنماء والإعمار ورئيسه نبيل الجسر والمتعهد جهاد العرب وشركته بتهمة تنفيذ مطمر الكوستا برافا من دون الحصول على موافقة الأثر البيئي وأحال الملف على قاضي التحقيق البيئي
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2023-01-16 | 03:29
671 مشاهدة
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معلومات للـLBCI: المدعي العام البيئي في جبل لبنان القاضي فادي ملكون ادعى على مجلس الإنماء والإعمار ورئيسه نبيل الجسر والمتعهد جهاد العرب وشركته بتهمة تنفيذ مطمر الكوستا برافا من دون الحصول على موافقة الأثر البيئي وأحال الملف على قاضي التحقيق البيئي
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معلومات للـLBCI: المدعي العام البيئي في جبل لبنان القاضي فادي ملكون ادعى على مجلس الإنماء والإعمار ورئيسه نبيل الجسر والمتعهد جهاد العرب وشركته بتهمة تنفيذ مطمر الكوستا برافا من دون الحصول على موافقة الأثر البيئي وأحال الملف على قاضي التحقيق البيئي
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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