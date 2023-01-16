حنكش للـLBCI: المشكلة ان اهالي الضحايا يتم جرهم الى التحقيق فيما المدينة دمرت نتيجة انفجار المرفأ والتحقيق متوقف وحتى من بين الموقوفين بالانفجار ابرياء يجب ايجاد حل لقضيتهم ولكن هذا كله نتيجة عرقلة عمل القاضي بيطار

حنكش للـLBCI: بدلا من البقاء في مجلس النواب والابقاء على جلسات الانتخاب مفتوحة حتى الاتيان برئيس يعطلون الجلسات و يطيّرون النصاب في الجولة الثانية

حنكش للـLBCI: بدلا من البقاء في مجلس النواب والابقاء على جلسات الانتخاب مفتوحة حتى الاتيان برئيس يعطلون الجلسات و يطيّرون النصاب في الجولة الثانية

الياس حنكش للـLBCI: أهالي ضحايا انفجار المرفأ يدفعون ثمن تهرّب المسؤولين من المسؤولية والموضوع شخصي عند القاضي لأن وليام نون قال له "روح بلّط البحر" وكيف نصل الى الحقيقة إذا لم ينتفض القضاء على نفسه؟