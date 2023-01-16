حنكش للـLBCI: بدلا من البقاء في مجلس النواب والابقاء على جلسات الانتخاب مفتوحة حتى الاتيان برئيس يعطلون الجلسات و يطيّرون النصاب في الجولة الثانية

الوفود الأوروبية تباشر عمليات التحقيق في قضية تبييض الاموال.. ما هي آخر المعطيات؟

الوفود الأوروبية تباشر عمليات التحقيق في قضية تبييض الاموال.. ما هي آخر المعطيات؟

حنكش للـLBCI: المشكلة ان اهالي الضحايا يتم جرهم الى التحقيق فيما المدينة دمرت نتيجة انفجار المرفأ والتحقيق متوقف وحتى من بين الموقوفين بالانفجار ابرياء يجب ايجاد حل لقضيتهم ولكن هذا كله نتيجة عرقلة عمل القاضي بيطار