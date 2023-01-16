معلومات للـLBCI: إنتهاء التحقيق مع أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت وآخرين الذي يبلغ عددهم ١٠ وينتظر في هذه الأثناء وصول نشرة أحدهم لمخابرة المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده ليعطي بعدها إشارته

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