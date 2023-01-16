معلومات للـLBCI: المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة أعطى إشارةً أولى بأن يتعهد جميع الذين تم الإستماع الى افاداتهم بعدم التعرض للأملاك العامة والقوى الأمنية والإلتزام بالتظاهرات السلمية ومخابرته مجدداً بعد توقيع التعهدات

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