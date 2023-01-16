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بو صعب: متفائل بأن الازمة الاقتصادية في لبنان لها حلّ ولن نقبل ولا أحد يشرّع شطب ودائع المودعين ولكن يجب إقرار قوانين بطريقة عقلانية نحافظ فيها على اقتصادنا ومصارفنا ولكن اذا أفلست المصارف يعني أننا خسرنا كل شيء

آخر الأخبار
2023-01-16 | 06:44
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بو صعب: متفائل بأن الازمة الاقتصادية في لبنان لها حلّ ولن نقبل ولا أحد يشرّع شطب ودائع المودعين ولكن يجب إقرار قوانين بطريقة عقلانية نحافظ فيها على اقتصادنا ومصارفنا ولكن اذا أفلست المصارف يعني أننا خسرنا كل شيء
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بو صعب: متفائل بأن الازمة الاقتصادية في لبنان لها حلّ ولن نقبل ولا أحد يشرّع شطب ودائع المودعين ولكن يجب إقرار قوانين بطريقة عقلانية نحافظ فيها على اقتصادنا ومصارفنا ولكن اذا أفلست المصارف يعني أننا خسرنا كل شيء
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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