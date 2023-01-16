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o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
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o
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o
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بو صعب بعد اجتماع اللجان المشتركة لبحث الكابيتل كونترول: على الدولة أن تتحمل الأعباء والنقاش كان مفيداً وتم تبني صيغة نهائية
آخر الأخبار
2023-01-16 | 06:45
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بو صعب بعد اجتماع اللجان المشتركة لبحث الكابيتل كونترول: على الدولة أن تتحمل الأعباء والنقاش كان مفيداً وتم تبني صيغة نهائية
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بو صعب: تم تبني صيغة نهائية للكابيتل كونترول
بو صعب: متفائل بأن الازمة الاقتصادية في لبنان لها حلّ ولن نقبل ولا أحد يشرّع شطب ودائع المودعين ولكن يجب إقرار قوانين بطريقة عقلانية نحافظ فيها على اقتصادنا ومصارفنا ولكن اذا أفلست المصارف يعني أننا خسرنا كل شيء
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