انتهاء جلسة الاستماع الاولى في الملف الذي يحقق فيه الوفد القضائي الاوربي في لبنان بعد الاستماع الى الشاهد الاول وتقديم الشاهد الثاني معذرة طبية

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