اخلاء سبيل الذين تم الاستماع الى افادتهم من أهالي ضحايا المرفأ ونقل وليام نون وبيتر بوصعب الى أمن الدولة للإستماع اليهم وختم التحقيق

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