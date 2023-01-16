معلومات للـLBCI: انتهاء التحقيق مع بيتر بو صعب والإنتقال الى الإستماع لويليام نون ليصار بعدها الى مخابرة المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده لأخذ إشارته

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