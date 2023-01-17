الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كتلة الوفاء للمقاومة رفضت قانون إعادة التوازن أو الإنتظام المالي وطلبت إعادة العمل به وصياغته ليعمل على تأمين أو إسترجاع كل أموال المودعين
آخر الأخبار
2023-01-17 | 07:49
شارك
شارك
0
min
كتلة الوفاء للمقاومة رفضت قانون إعادة التوازن أو الإنتظام المالي وطلبت إعادة العمل به وصياغته ليعمل على تأمين أو إسترجاع كل أموال المودعين
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوفاء
للمقاومة
قانون
إعادة
التوازن
الإنتظام
المالي
وطلبت
إعادة
العمل
وصياغته
ليعمل
تأمين
إسترجاع
أموال
المودعين
التالي
التحكم المروري: تعطل صهريج على أوتوستراد الفياضية باتجاه الجمهور وحركة المرور كثيفة في المحلة
العمر مجرّد رقم... مسنة مصرية تتعلّم القراءة والكتابة بعمر 87 عاماً
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:32
إستدعاء سفير إسرائيل لدى عمان إحتجاجًا على إعتراض طريق سفير الأردن لدى دخوله الأقصى
أخبار دولية
09:32
إستدعاء سفير إسرائيل لدى عمان إحتجاجًا على إعتراض طريق سفير الأردن لدى دخوله الأقصى
0
أخبار لبنان
09:19
السفير السعودي زار دار الأيتام الإسلامية في الطريق الجديدة ومركز الملك سلمان للاغاثة دشن "مشروع كنف"
أخبار لبنان
09:19
السفير السعودي زار دار الأيتام الإسلامية في الطريق الجديدة ومركز الملك سلمان للاغاثة دشن "مشروع كنف"
0
أمن وقضاء
09:17
دوريات لأمن الدولة في الشمال تكشف مواد فاسدة
أمن وقضاء
09:17
دوريات لأمن الدولة في الشمال تكشف مواد فاسدة
0
أخبار دولية
08:51
باريس تعرب عن "قلقها البالغ" بشأن الوضع الصحي لبرنار فيلان الفرنسي الإيرلندي الموقوف في إيران
أخبار دولية
08:51
باريس تعرب عن "قلقها البالغ" بشأن الوضع الصحي لبرنار فيلان الفرنسي الإيرلندي الموقوف في إيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:32
إستدعاء سفير إسرائيل لدى عمان إحتجاجًا على إعتراض طريق سفير الأردن لدى دخوله الأقصى
أخبار دولية
09:32
إستدعاء سفير إسرائيل لدى عمان إحتجاجًا على إعتراض طريق سفير الأردن لدى دخوله الأقصى
0
أخبار لبنان
09:19
السفير السعودي زار دار الأيتام الإسلامية في الطريق الجديدة ومركز الملك سلمان للاغاثة دشن "مشروع كنف"
أخبار لبنان
09:19
السفير السعودي زار دار الأيتام الإسلامية في الطريق الجديدة ومركز الملك سلمان للاغاثة دشن "مشروع كنف"
0
أمن وقضاء
09:17
دوريات لأمن الدولة في الشمال تكشف مواد فاسدة
أمن وقضاء
09:17
دوريات لأمن الدولة في الشمال تكشف مواد فاسدة
0
أخبار دولية
08:51
باريس تعرب عن "قلقها البالغ" بشأن الوضع الصحي لبرنار فيلان الفرنسي الإيرلندي الموقوف في إيران
أخبار دولية
08:51
باريس تعرب عن "قلقها البالغ" بشأن الوضع الصحي لبرنار فيلان الفرنسي الإيرلندي الموقوف في إيران
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-01-16
ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"
فنّ
2023-01-16
ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"
0
فنّ
04:31
صوتها خادش للحياء... توقيف إعلامية مصرية عن العمل
فنّ
04:31
صوتها خادش للحياء... توقيف إعلامية مصرية عن العمل
0
فنّ
07:11
حالة إليسا الصحيّة تقلق الجمهور... سفر إلى أميركا ودعاء بالشفاء!
فنّ
07:11
حالة إليسا الصحيّة تقلق الجمهور... سفر إلى أميركا ودعاء بالشفاء!
0
آخر الأخبار
2023-01-15
بيرم لـ"الأحد مع ماريو": هناك تواطؤ بين المنظمات الدولية "عينك بنت عينك" في ما يتعلق بالنزوح السوري وهذه المنظمات تهدّد الحكومة اللبنانية وتقول بوضوح "ممنوع ترجّعوا النازحين الى بلادن"
آخر الأخبار
2023-01-15
بيرم لـ"الأحد مع ماريو": هناك تواطؤ بين المنظمات الدولية "عينك بنت عينك" في ما يتعلق بالنزوح السوري وهذه المنظمات تهدّد الحكومة اللبنانية وتقول بوضوح "ممنوع ترجّعوا النازحين الى بلادن"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:02
لقاء تشاركي بين المجلس الإقتصادي الإجتماعي وبو صعب..
أخبار لبنان
08:02
لقاء تشاركي بين المجلس الإقتصادي الإجتماعي وبو صعب..
0
أخبار لبنان
07:58
لجنة التربية النيابية لم تنعقد بسبب فقدان النصاب
أخبار لبنان
07:58
لجنة التربية النيابية لم تنعقد بسبب فقدان النصاب
0
أخبار لبنان
07:53
فرونتسكا وخلف في بكركي وبحث لآخر التطورات
أخبار لبنان
07:53
فرونتسكا وخلف في بكركي وبحث لآخر التطورات
0
أخبار لبنان
06:54
عشيرة آل جعفر في بعلبك تناشد قائد الجيش... ما السبب؟
أخبار لبنان
06:54
عشيرة آل جعفر في بعلبك تناشد قائد الجيش... ما السبب؟
0
أخبار لبنان
06:33
اعتصام لنقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان في محيط مرفأ بيروت
أخبار لبنان
06:33
اعتصام لنقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان في محيط مرفأ بيروت
0
أخبار لبنان
06:32
صرخة لتجمّع متقاعدي قوى الأمن الداخلي
أخبار لبنان
06:32
صرخة لتجمّع متقاعدي قوى الأمن الداخلي
0
رياضة
13:38
العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة
رياضة
13:38
العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة
0
رياضة
13:37
برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني
رياضة
13:37
برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني
0
أخبار دولية
13:34
آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر
أخبار دولية
13:34
آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
05:14
إرتفاع في أسعار المحروقات...
امن وقضاء
05:14
إرتفاع في أسعار المحروقات...
2
امن وقضاء
08:41
هيئة إدارة السير حددت أيام تسديد رسوم السير السنوية إعتبارًا من الغد
امن وقضاء
08:41
هيئة إدارة السير حددت أيام تسديد رسوم السير السنوية إعتبارًا من الغد
3
اقتصاد
02:41
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات
اقتصاد
02:41
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات
4
فنّ
07:11
حالة إليسا الصحيّة تقلق الجمهور... سفر إلى أميركا ودعاء بالشفاء!
فنّ
07:11
حالة إليسا الصحيّة تقلق الجمهور... سفر إلى أميركا ودعاء بالشفاء!
5
أخبار لبنان
11:12
وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي
أخبار لبنان
11:12
وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي
6
فنّ
04:31
صوتها خادش للحياء... توقيف إعلامية مصرية عن العمل
فنّ
04:31
صوتها خادش للحياء... توقيف إعلامية مصرية عن العمل
7
صحف اليوم
01:45
جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب
صحف اليوم
01:45
جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب
8
أمن وقضاء
03:03
يخزّن المخدّرات داخل منزله ويروجها لزبائنه على متن دراجة آلية... وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود!
أمن وقضاء
03:03
يخزّن المخدّرات داخل منزله ويروجها لزبائنه على متن دراجة آلية... وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store