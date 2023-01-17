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o
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o
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o
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لندن تؤكد أنها "ستدعم" كييف حتى "النصر" ردًا على اعتراض روسيا على تسليم دبابات لأوكرانيا
آخر الأخبار
2023-01-17 | 09:55
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لندن تؤكد أنها "ستدعم" كييف حتى "النصر" ردًا على اعتراض روسيا على تسليم دبابات لأوكرانيا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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