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بيروت
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o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٦ جرحى في ٥ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2023-01-18 | 00:18
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٦ جرحى في ٥ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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