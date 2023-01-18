فياض للـLBCI: هذه الحكومة هي حكومة مستقيلة ولا تحاسب فكيف اذا كانت تأخذ قراراتها من دون اجماع؟ الأفضل هو تجنب التشنج السياسي والخصام والذهاب نحو الإجماع في الحلول

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