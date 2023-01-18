كمال حايك بعد جلسة مجلس الوزراء: تحويل الدولارات من مصرف لبنان لمؤسسة كهرباء لبنان موضوع اساسي ولدينا 800 مليار ليرة لبنانية في حساب البنك المركزي ولن نستفيد بشيء إذا لا نحول هذا المبلغ إلى دولار

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مجلس المطارنة الموارنة: نحذر من محاولة لإحداث فراغ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية عموماً في الدولة وهذا يدلّ على نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هوية لبنان المبنية على الحرية وصون كرامة المواطنين