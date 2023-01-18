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ميشال معوض: المخطّط الذي يتبعونه واضح جدًّا وحصل في أكثر من استحقاق دستوري وبدل احترام الدستور يُحاولون التصنيف بين التوافقي ومرشّح التحدّي

آخر الأخبار
2023-01-18 | 09:00
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ميشال معوض: المخطّط الذي يتبعونه واضح جدًّا وحصل في أكثر من استحقاق دستوري وبدل احترام الدستور يُحاولون التصنيف بين التوافقي ومرشّح التحدّي
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ميشال معوض: المخطّط الذي يتبعونه واضح جدًّا وحصل في أكثر من استحقاق دستوري وبدل احترام الدستور يُحاولون التصنيف بين التوافقي ومرشّح التحدّي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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