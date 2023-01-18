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o
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o
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o
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o
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بدء اجتماع ميقاتي مع وزير التربية وسفراء وممثلي المنظمات الدولية والمانحين بخصوص المواضيع التربوية في السراي الحكومي
آخر الأخبار
2023-01-18 | 09:45
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بدء اجتماع ميقاتي مع وزير التربية وسفراء وممثلي المنظمات الدولية والمانحين بخصوص المواضيع التربوية في السراي الحكومي
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