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مروان خير الدين لـ"#حوار_المرحلة": لا مصلحة لأحد بانهيار القطاع المصرفي لكن هناك جهات معينة تحاول التصويب على القطاع لأطماع شخصية كموقع حاكمية مصرف لبنان إذ لا يجب نسيان أن المركزي ما زال لاعبًا أساسيًا في الملف المالي
آخر الأخبار
2023-01-18 | 14:51
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مروان خير الدين لـ"#حوار_المرحلة": لا مصلحة لأحد بانهيار القطاع المصرفي لكن هناك جهات معينة تحاول التصويب على القطاع لأطماع شخصية كموقع حاكمية مصرف لبنان إذ لا يجب نسيان أن المركزي ما زال لاعبًا أساسيًا في الملف المالي
*
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