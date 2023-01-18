مروان خير الدين لـ"#حوار_المرحلة": لا أعتقد أن أي شخص يريد الخير للبنان أكثر منا ولا أعتقد أن الأوروبيين يعملون لمصلحة اللبنانيين بل لمصلحتهم ولا أريد أن يحكم القضاء الأجنبي في لبنان

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