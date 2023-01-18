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مروان خير الدين لـ"#حوار_المرحلة": أنا ضد بيع أصول الدولة ولكن أين المشكلة في إدارتها بشكل سليم من قبل شركات محلية أو أجنبية لإنتاج أموال أكثر والتخفيف من خسارة الدولة؟

آخر الأخبار
2023-01-18 | 15:46
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مروان خير الدين لـ&quot;#حوار_المرحلة&quot;: أنا ضد بيع أصول الدولة ولكن أين المشكلة في إدارتها بشكل سليم من قبل شركات محلية أو أجنبية لإنتاج أموال أكثر والتخفيف من خسارة الدولة؟
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مروان خير الدين لـ"#حوار_المرحلة": أنا ضد بيع أصول الدولة ولكن أين المشكلة في إدارتها بشكل سليم من قبل شركات محلية أو أجنبية لإنتاج أموال أكثر والتخفيف من خسارة الدولة؟

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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