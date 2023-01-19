عقيص للـLBCI: الكرة بملعب باقي اطياف المعارضة الذين لم يقتنعوا بعد بالالتفاق حول معوض

عقيص للـLBCI: للقوات اللبنانية مرشح واحد ترى فيه مواصفات معينة وإذا كان هناك اسم آخر يتمتع بالمواصفات السيادية والاصلاحية نفسها فاعطونا إياه

عقيص للـLBCI: للقوات اللبنانية مرشح واحد ترى فيه مواصفات معينة وإذا كان هناك اسم آخر يتمتع بالمواصفات السيادية والاصلاحية نفسها فاعطونا إياه

وضاح صادق للـLBCI: جلسة اليوم لن تفرق بشيء عن سابقاتها ولكنها تتميز بوجود قضية انفجار المرفأ مع وقفة الاهالي بالخارج