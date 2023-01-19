بلال عبدالله للـLBCI: اعتقد ان هناك من شيء مختلف في هذه الجلسة لدى الفريق الآخر

التالي

ميشال معوض للـLBCI: المعركة التي نخوضها داخل مجلس النواب سياسية بامتياز وللقول إننا لن نقبل برئيس جمهورية "رمادي" وقضية انفجار المرفأ أساسية في هذه المعركة