ميشال معوض للـLBCI: المعركة التي نخوضها داخل مجلس النواب سياسية بامتياز وللقول إننا لن نقبل برئيس جمهورية "رمادي" وقضية انفجار المرفأ أساسية في هذه المعركة

معوض للـLBCI: رئيس جمهورية رمادي سيعود للفلفة الامور ونعود الى ما كنا عليه

معوض للـLBCI: رئيس جمهورية رمادي سيعود للفلفة الامور ونعود الى ما كنا عليه

بلال عبدالله للـLBCI: اعتقد ان هناك من شيء مختلف في هذه الجلسة لدى الفريق الآخر