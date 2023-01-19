نجاة صليبا للـLBCI: وجودنا دائم على الارض وداخل البرلمان وتصويتنا سيؤكد "على العدالة أن تأخذ مجراها"

قاسم هاشم للـLBCI: توجه لدى التيار بأن يتم طرح بعض الاسماء خارج الورقة البيضاء

قاسم هاشم للـLBCI: توجه لدى التيار بأن يتم طرح بعض الاسماء خارج الورقة البيضاء

رازي الحاج للـLBCI: انفجار المرفأ قضية مركزية ولا يمكن النظر إليها بطريقة ثانوية والسؤال الاهم هو من يخلي سبيل التحقبق ويطلق يد المحقق العدلي؟ من هنا يبدأ مسار العدالة