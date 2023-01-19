قاسم هاشم للـLBCI: توجه لدى التيار بأن يتم طرح بعض الاسماء خارج الورقة البيضاء

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بلال الحشيمي للـLBCI: نأمل أن يكون هناك تسمية اليوم من قبل الوطني الحر ولكن نتمنى أيضا على المطارنة الموارنة لدعوة القوى المسيحية للبقاء داخل مجلس النواب وانتخاب رئيس