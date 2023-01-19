بلال الحشيمي للـLBCI: نأمل أن يكون هناك تسمية اليوم من قبل الوطني الحر ولكن نتمنى أيضا على المطارنة الموارنة لدعوة القوى المسيحية للبقاء داخل مجلس النواب وانتخاب رئيس

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فراس حمدان للـLBCI: ما حصل بالماضي أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم واليوم في اطار عملنا قدمنا مشروع قانون يتعلق يتعديل مواد في المحاكمات وقدمت سؤالا حول مخالفات القاضي مزهر وقضية المرفأ من اولوياتنا