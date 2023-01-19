فراس حمدان للـLBCI: ما حصل بالماضي أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم واليوم في اطار عملنا قدمنا مشروع قانون يتعلق يتعديل مواد في المحاكمات وقدمت سؤالا حول مخالفات القاضي مزهر وقضية المرفأ من اولوياتنا

وليم نون للـLBCI: أتينا اليوم لنعرف مَن من النواب مع قضية انفجار المرفأ

وليم نون للـLBCI: أتينا اليوم لنعرف مَن من النواب مع قضية انفجار المرفأ

بلال الحشيمي للـLBCI: نأمل أن يكون هناك تسمية اليوم من قبل الوطني الحر ولكن نتمنى أيضا على المطارنة الموارنة لدعوة القوى المسيحية للبقاء داخل مجلس النواب وانتخاب رئيس