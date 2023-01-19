وليم نون للـLBCI: أتينا اليوم لنعرف مَن من النواب مع قضية انفجار المرفأ

فراس حمدان للـLBCI: ما حصل بالماضي أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم واليوم في اطار عملنا قدمنا مشروع قانون يتعلق يتعديل مواد في المحاكمات وقدمت سؤالا حول مخالفات القاضي مزهر وقضية المرفأ من اولوياتنا

السابق