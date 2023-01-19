عدوان: مواقف ميشال معوض تعبّر عن رأي أكثرية اللبنانيين ولن نقبل إلا برئيس سيادي يبني الدولة مجددا

بعد خيانتها له وترك أطفالهما... أحمد يعتذر من طليقته زينب "لا أزال أحبها"

بعد خيانتها له وترك أطفالهما... أحمد يعتذر من طليقته زينب "لا أزال أحبها"

منيمنة للـLBCI: ليس هناك جدية في جلسات الانتخاب فالبعض منا رأى أن اليوم كان الوضع مناسبا لتسليط الضوء على قضية انفجار المرفأ