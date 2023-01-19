ويليام نون: كل النواب من أي كتل نقول لهم عليكم ان تعملوا بكل ما يمكنكم من اجل قضيتنا وهناك قضاء ونحن تحت القانون ومن كان بريئا فلتظهر اذا براءته

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