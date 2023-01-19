ضو: المؤسسات لم تقم بعملها بما خص النيترات ولا بالموضوع الرقابي على اموال الناس ولا يجب القبول بالمحاصصات والتسويات التي لا تصل الى أي حل

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