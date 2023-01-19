الدويهي: لا يمكن الاكمال من دون معاقبة ومحاسبة وعدالة وسنبقى بالشارع

اهالي ضحايا تفجير المرفأ: هناك ثغرة في القانون اصول المحاكمات المدنية والمطلوب تعديل هذه المادة والمطلوب من المجلس النيابي اقرار التعديل اضافة الى استقلالية القضاء

اهالي ضحايا تفجير المرفأ: هناك ثغرة في القانون اصول المحاكمات المدنية والمطلوب تعديل هذه المادة والمطلوب من المجلس النيابي اقرار التعديل اضافة الى استقلالية القضاء

ضو: المؤسسات لم تقم بعملها بما خص النيترات ولا بالموضوع الرقابي على اموال الناس ولا يجب القبول بالمحاصصات والتسويات التي لا تصل الى أي حل