ملحم خلف ونجاة عون أعلنا الاعتصام والبقاء داخل قاعة المجلس النيابي

اهالي ضحايا تفجير المرفأ: هناك ثغرة في القانون اصول المحاكمات المدنية والمطلوب تعديل هذه المادة والمطلوب من المجلس النيابي اقرار التعديل اضافة الى استقلالية القضاء

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