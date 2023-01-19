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النواب الألمان يعترفون بارتكاب تنظيم الدولة الإسلامية "إبادة جماعية" في حق الأيزيديين
آخر الأخبار
2023-01-19 | 07:27
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النواب الألمان يعترفون بارتكاب تنظيم الدولة الإسلامية "إبادة جماعية" في حق الأيزيديين
مذكرة من النواب الالمان تعترف بارتكاب تنظيم الدولة الإسلامية "إبادة جماعية" في 2014 في حق الأيزيديين
أقر النواب الألمان مذكرة تعترف بارتكاب تنظيم الدولة الإسلامية "إبادة جماعية" في 2014 في حق الأيزيديين في شمال غرب العراق.
وأيّد كل النواب الحاضرين النص الذي عرضه الائتلاف الحاكم والمعارضة المحافظة ويعترف بحصول "إبادة" ذهب ضحيتها "أكثر من خمسة آلاف" فرد من هذه الأقلية.
*
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