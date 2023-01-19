نصرالله: لا يجوز أن نيأس أو نستلم وهناك من يعيش هذا النوع من الاجواء "أننا لا نستطيع أن نفعل شيئاً" إلاّ المغادرة من هذا البلد لذا الأهمّ هو التمسك بالأمل وعدم الاحباط

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