نصرالله: انقاذ الوضع المالي هو مسؤولية الجميع كلّ بحسب قدرته وموقعه ولا يجوز البقاء في حالة تخبّط ويجب أن يكون هناك رؤية للوضع الاقتصادي وعلى أساسها يتم وضع خطط وبرامج وأي خطط لا تستند الى رؤية مدروسة تكون استهلاكاً للوقت والامكانات

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